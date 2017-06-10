Полковник Черноморского флота получил срок за кражу пайков

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) рассмотрел апелляционные жалобы по делу о хищении четырех тысяч продовольственных пайков должностными лицами Черноморского флота на общую сумму два миллиона рублей. Суд утвердил приговор полковнику Юрию Осипенко и его подчиненным, сообщалось 9 июня на сайте Главной военной прокуратуры.

Преступление было совершено в 2015 году. Уголовное дело в отношении Осипенко расследовалось по части 4 статьи 160 УК (присвоение). СКОВС согласился с позицией военного прокурора и оставил обвинительный приговор, вынесенный Севастопольским гарнизонным военным судом в январе 2017 года, в силе.

Военной прокуратурой при проверке и последующем расследовании установлено, что, занимая пост начальника продовольственной службы Черноморского флота, Осипенко вместе с начальником продовольственной службы одной из воинских частей капитаном Михаилом Федорченко и заведующей продовольственным складом Анастасией Бытлинских похитил и перепродал четыре тысячи индивидуальных пайков. Деньги они поделили между собой.

Полковник Осипенко приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 250 тысяч рублей. Вместе с этим, он лишился права занимать определенные должности сроком на два года.

Федорченко и Бытлинских были приговорены к 3 и 2,5 годам лишения свободы соответственно. Суд применил отсрочку отбывания наказания в отношении последней до тех пор, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста. Федорченко же должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. С подсудимых взыскан причиненный бюджету ущерб.