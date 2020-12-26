Появились подробности кражи оборудования из «самолета Судного дня»

Оборудование, которое неизвестные украли из грузового отсека самолета Ил-80 (воздушного командного пункта, который называют «самолетом Судного дня»), оказалось второстепенным. Соответствующие подробности приводит ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

«Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях», — отметили в ОАК.

Там подчеркнули, что исчезнувшая аппаратура не связана с непосредственным функциональным предназначением самолета.

Кроме того, по данным ОАК, на аэродроме Таганрог-Южный усилен режим доступа и охраны. Ведется следствие для установления деталей произошедшего.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на кражу оборудования из грузового отсека самолета Ил-80. По словам Пескова, должны быть сделаны выводы и приняты меры, исключающие повторение подобных инцидентов.

Информация о краже на аэродроме появилась 7 декабря. Неизвестные вынесли с Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. «Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.