Бездомная собака сразилась со львицей и попала на видео

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Бездомная собака сразилась со львицей в индийском лесу, облаяла ее и сбежала. Видео с животными опубликовано в Twitter офицера Индийской лесной службы Парвина Касвана (Parveen Kaswan).

На записи видно, как бездомная собака смело подходит ко львице в лесу, после чего животные сразу начинают драться.

Противостояние собаки и львицы длится какое-то время. Пес лает на хищницу. Через несколько секунд собака отступает и скрывается с места происшествия. Туристы на сафари-джипе наблюдают за происходящим с безопасного расстояния.

«Мне бы столько уверенности в жизни. Собака против львицы. Это подчеркивает проблему бездомных собак и их взаимодействия с дикими животными», — отметил Касван в подписи к видео.

Запись набрала более 20 тысяч просмотров за час с момента публикации и стала вирусной в соцсетях. В комментариях пользователи поделились своим мнением о произошедшем.

«Отличный пример того, что размер не имеет значения. Важна уверенность в себе», — написал один из них. «Похоже, они не искали пищу, иначе этот пес стал бы их обедом», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что олень перехитрил льва и скрылся от него, резко изменив направление. На записи видно, как олень делает вид, что пытается убежать, после чего резко изменяет направление и скрывается от большой кошки, которая не успевает среагировать и остается ни с чем.