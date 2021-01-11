Домашний пес погнался за лебедями и умер в муках на глазах у хозяйки

В шотландском округе Дамфрис и Галлоуэй домашний пес породы кокер-пудель упал в заледеневшее озеро и умер в муках на глазах у хозяйки. Об этом сообщает газета Daily Record.

9 января 38-летняя Дженнифер Маклин с 33-летним мужем Скоттом и трехлетней дочерью Зарой выгуливали питомца по кличке Люк возле озера. Пес, находившийся без привязи, заметил в покрытом льдом водоеме лебедей, погнался за ними и провалился в холодную воду. Дженнифер тут же позвонила в службу экстренной помощи.

Бригада спасателей прибыла через 45 минут, однако к тому моменту четырехлетний Люк уже погиб. «Они сделали ему искусственное дыхание, дефибрилляцию сердца, попытались насытить кровь кислородом, а также согрели его, но ничего не помогло, — рассказывает Дженнифер. — Муж со своим другом отвезли пса в ветклинику в Локерби, где его тоже пытались реанимировать. Но было уже слишком поздно».

Дженнифер призналась, что до сих пор не может оправиться от психологической травмы. «Около получаса мы буквально видели и слышали, как он умирал, но ничего не могли сделать, — говорит владелица Люка. — Поверить не могу, что все так произошло».

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