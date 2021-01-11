Россиянин попал в колонию и заработал 30 миллионов рублей

В Рязанской области россиянин, отбывающий наказание в колонии, заработал 30 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Макарова, руководителя управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры России.

Попав в колонию, заключенный стал обманом похищать денежные средства граждан с помощью мобильного телефона.

По словам Макарова, примеров незаконного использования телефонов в местах лишения свободы существует множество. В частности, в Вологодской области прокуроры установили, что заключенные не только пользовались мобильными и интернетом, но и регулярно выкладывали в сеть видео, пропагандирующие тюремную субкультуру.

Всего за первое полугодие 2020 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли свыше 20 тысяч незаконно используемых мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что за прошедший год ущерб от мошеннических звонков из российских тюрем оценили почти в два миллиарда рублей.