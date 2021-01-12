Российский поп-певец Дима Билан стал лысым. О том, что он побрился, стало известно из сторис в его Instagram.

«Ох как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет!» — написал исполнитель. К посту он приложил собственное фото, на котором запечатлен с лысой головой и усами.

Билан также выложил снимок со своего отдыха на Мальдивских островах. «У меня ливни», — сообщил он.

На предыдущих фотографиях певца можно увидеть с ярко-розовыми и красными волосами. Кроме того, во время отпуска он какое-то время проходил и с синими волосами.

В ноябре Билана заподозрили в романе со звездой шоу «Пацанки» Анастасией Петровой. Тогда артист рассказал в социальных сетях, как провел день с девушкой. Они посетили стилиста, а затем ресторан рэпера Моргенштерна. «Много мыслей… мало слов… Это был особенный неподдельно настоящий день, которых так не хватало! Ты знаешь все!» — подписал снимок певец.