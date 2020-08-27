Российского певца Диму Билана госпитализировали. Об этом сам артист сообщил во время эфира в своем Instagram-аккаунте, запись которого позднее появилась на YouTube.

Исполнитель пожаловался, что поклонники зачастую не представляют, что происходит в жизни их кумиров. Он рассказал, что во время последних концертов выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал. «В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой», — пояснил Билан.

Он отметил, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным. При этом у певца диагностировали воспаление легких.

В июне зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008». Организаторы фестиваля в официальном аккаунте Twitter заново устроили голосования всех лет. В ходе опроса они переместили певца, победившего в 2008 году, с его песней Believe на девятую строчку списка финалистов. Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место.



