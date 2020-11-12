Дима Билан раскрыл детали звездной болезни

Российский певец Дима Билан раскрыл детали своей звездной болезни. Большой пост об этой стороне жизни он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я знаю, что такое звездная болезнь», — признался Билан. По его словам, после победы на конкурсе «Евровидение» в 2008 году казалось, что вокруг него крутится весь мир.

Билану на тот момент было 27 лет. «Мне казалось, что я достиг своего предела, и о большем мечтать не нужно», — отмечает исполнитель.

Артист заявил, что в 2008 году, когда на него обрушилась мировая слава, он считал себя избранным. При этом Билан признался, что часто мог срываться на родных людях.

«Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться мог. Они сильнее всего страдали от этого», — признался певец. Однако он «быстро взял себя в руки» и понял, «как важна здоровая атмосфера вокруг, и что нельзя терять голову».

В августе Диму Билана госпитализировали с воспалением легких. Он рассказал, что во время последних концертов выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал.