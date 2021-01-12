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Стало известно о первом случае заражения гориллы коронавирусом

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Фото: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения гориллы коронавирусом. Об этом передает ABC 7.

В сафари-парке считают, что восемь животных заразились вирусом. Представители зоопарка отмечают, что некоторые из них кашляют и проявляют другие симптомы заболевания. Отмечается, что, скорее всего, приматы заразились от работника парка, который переболел коронавирусом в бессимптомной форме. В лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США также подтвердили, что гориллы сдали положительные тесты на вирус.

Ранее в Дании приняли решение выкопать и сжечь четыре миллиона трупов зараженных коронавирусом норок. Эксгумацию тел проведут не ранее мая 2021-го. Это связано с тем, что в правительстве страны опасаются угрозы заражения людей: через полгода она должна быть сведена к минимуму. При этом некоторые парламентарии выступают против такого решения и предлагают немедленно выкопать норок и хранить их тела в резервуарах для навозной жижи.

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