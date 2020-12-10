Трупы зараженных коронавирусом норок могли отравить грунтовые воды в Дании

Массовые захоронения с миллионами трупов норок, зараженных коронавирусом, могли отравить грунтовые воды. Об этом сообщает Radio 4 со ссылкой на исследование ученых-геологов.

Подтверждения тому, что вода в тех местах, где захоронили убитых животных, действительно загрязнена, пока что нет. Датское агентство по защите окружающей среды пока что не комментировало сообщения ученых.

Уточняется, что окончательные результаты исследования будут опубликованы в начале следующего года. Для их получения нужно произвести замеры непосредственно под местом захоронения.

Ученые также призывают построить крыши над массовыми могилами, так как дождь и тающий снег могут способствовать проникновению вредных веществ в грунтовые воды. Отмечается, что одно из мест, где закопаны животные, находится в опасной близости к источникам питьевой воды.

Ситуацией открыто недовольны представители местных властей. Федеральные органы пока хранят молчание, но опасения, судя по всему, разделяют. По информации издания, на прошлой неделе правительство выдвигало предложение выкопать тела животных и кремировать их.

Хотя на зверофермах Дании была уничтожена огромная популяция норок, сотням из них, переносящим SARS-CoV-2, в начале декабря удалось сбежать.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. В конце месяца убитые норки «восстали» из-под земли, где были захоронены: тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.