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Сотни зараженных коронавирусом норок сбежали со звероферм в Дании

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Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм в Дании. Об этом пишет The Guardian.

Специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. Он опасается, что в 2020-м около пяти процентов животных могли быть заражены коронавирусом. Он может передаться другим животным от зараженных норок и снова мутировать. Если это произойдет, контролировать распространение вируса будет крайне трудно.

Мортенсен добавил, что норки хорошо переносят болезнь, риск смерти у них довольно низок. Специалисты в США выразили надежду на то, что вскоре будет готова вакцина от COVID-19 и для норок, впрочем, против ее использования могут высказаться организации по защите животных.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. В конце месяца убитые норки «восстали» из-под земли, где были захоронены: тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

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