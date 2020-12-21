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Миллионы трупов зараженных коронавирусом норок решили выкопать и сжечь в Дании

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Фото: Globallookpress.com

Четыре миллиона трупов зараженных коронавирусом норок решили выкопать и сжечь. Об этом пишет Ekstra Bladet со ссылкой на заявление властей Дании.

Эксгумацию тел проведут не ранее мая 2021-го. Это связано с тем, что в правительстве опасаются угрозы заражения людей: через полгода она должна быть сведена к минимуму. При этом некоторые парламентарии выступают против такого решения и предлагают немедленно выкопать норок и хранить их тела в резервуарах для навозной жижи.

Решение приняли на фоне жалоб местных жителей, опасающихся отравления грунтовых вод. Поскольку массовое захоронение норок находилось менее чем в 200 метрах от озера, в котором разрешено купаться, датчане боятся заражения водоема.

В конце ноября зверьки, убитые за две недели до этого, «восстали» из-под земли. Тела животных набухли в результате образования в них животных газов и поднялись на поверхность.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

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