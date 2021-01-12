Худший клуб АПЛ в 18-м туре одержал первую победу в сезоне

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 12 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственным голом с пенальти отметился Билли Шарп. Гости с конца первого тайма играли в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Райан Фрейзер.

Победа стала для «Шеффилда» первой в сезоне. Команда набрала пять очков и остается худшей командой АПЛ, занимая последнее, 20-е место. В активе «Ньюкасла» 19 очков, клуб находится на 15-й позиции.

«Шеффилд» в следующем туре 17 января на своем поле примет «Тоттенхэм». «Ньюкасл» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».