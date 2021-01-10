Клуб АПЛ разгромно проиграл команде из четвертого дивизиона в Кубке Англии

«Лидс Юнайтед» уступил «Кроули Таун» со счетом 0:3 в матче третьего тура Кубка Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в городе Кроули. Хозяева поля выступают в четвертом дивизионе чемпионата Англии. «Лидс» же является представителем Английской премьер-лиги (АПЛ).

Несмотря на разницу в классе, футболисты «Кроули Таун» разгромили соперников. Все три мяча были забиты во второй половине матча.

Примечательно, что клуб из АПЛ проиграл представителю четвертого дивизиона с разницей в три и более мячей впервые с 1987-го. Тогда победу над «Оксфорд Юнайтед» празновал «Олдершот».