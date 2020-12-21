Футболист клуба АПЛ сравнил украинцев с англичанами

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко сравнил соотечественников с англичанами. Об этом сообщает Onefootball.com.

По словам игрока, эти народы очень похожи, так как в обеих странах холодный климат. Хавбек добавил, что ему очень нравится жить в Англии. Кроме того, Ярмоленко отметил, что не может привыкнуть к игре при пустых трибунах.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» в 2018 году. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провел шесть матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и не отметился результативными действиями.

В составе сборной Украины хавбек провел 92 матча, в которых забил 38 мячей. Ярмоленко находится на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, уступая только Андрею Шевченко (48 голов).