«Манчестер Юнайтед» со счетом 6:2 разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Лидс» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 декабря, и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Скотт Мактоминей и Бруну Фернандеш, по одному мячу забили Виктор Линделеф и Даниэль Джеймс. У гостей отличились Лиам Купер и Стюарт Даллас.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 26 очков и выйти на третье место в чемпионате. «Лидс» имеет в активе 17 очков и находится на 14-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 26 декабря на выезде сыграет с «Лестером». «Лидс» днем позже на своем поле примет «Бернли».