«Лестер» нанес «Тоттенхэму» второе поражение подряд и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голом с пенальти отметился Джейми Варди, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд.

«Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд и с 25 очками находится на четвертом месте. «Лестер» набрал 27 очков и вышел на второе место.

«Тоттенхэм» в следующем туре 27 декабря на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Лестер» днем раньше на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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