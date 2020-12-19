«Эвертон» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Йери Мина и Доминик Калверт-Льюин. У гостей с пенальти отличился Николя Пепе.

«Эвертон» благодаря победе набрал 26 очков и вышел на второе место в АПЛ. В активе «Арсенала» 14 очков, клуб занимает 15-ю позицию.

«Арсенал» в следующем туре 26 декабря на своем поле примет «Челси». «Эвертон» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».