«Манчестер Юнайтед» одержал победу над худшей командой АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 17 декабря, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На дубль Дэвида Макголдрика манкунианцы ответили двумя мячами Маркуса Ращфорда и точным ударом Антони Марсьяля.

Победа позволила Манчестер Юнайтед набрать 23 очка и выйти на шестое место в чемпионате. В активе худшей команды АПЛ «Шеффилда» одно очко, клуб находится на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 20 декабря на своем поле примет «Лидс». «Шеффилд Юнайтед» в тот же день на выезде сыграет с «Брайтоном».