Футболиста «Манчестер Юнайтед» отстранят на три матча из-за сторис в Instagram

Футбольная ассоциация Англии (FA) накажет уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани за использование оскорбительной лексики в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Sky Sports.

33-летний Кавани поделился постом фаната в Instagram-сторис после победы «красных дьяволов» над «Саутгемптоном» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) 29 ноября. Публикация содержала расистское оскорбление и вскоре была удалена.

Кавани обвинили в нарушении правил FA. Футболист может быть отстранен на три матча.

В матче против «Саутгемптона» Кавани отметился дублем. Уругвайский форвард сравнял счет на 74-й минуте, а в добавленное время принес своей команде победу.

Кавани выступает за «Юнайтед» с октября 2020-го. До этого уругваец играл за «Пари Сен-Жермен» и «Наполи».