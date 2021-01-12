Казахстан возобновил транзит нефти через Россию после его временной остановки из-за сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина.

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По его словам, подача нефти со стороны Казахстана началась накануне около 17:00 по московскому времени. По мере подключения станций в ночь с понедельника на вторник шло постепенное увеличение подачи. Войти в штатный режим планируется уже 12 января 2021 года.

Ранее стало известно, что транспортировку нефти на участке Атырау-Самара магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара приостановили из-за сильных морозов, которые привели к перебоям в электроснабжении. В настоящее время проблемы с электричеством испытывают две области на западе республики.

В «Транснефти» также прокомментировали ситуацию с землетрясением в Монголии, которое дошло до Иркутска. По словам Демина, в результате подземных толчков было зафиксировано воздействие на участок «Тайшет — Сковородино» нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Максимальную интенсивность в 3 балла зафиксировали на нефтеперекачивающей станции НПС-2 Чуна. После землетрясения объекты обследовали — негативных последствий и нарушений работы не выявлено.