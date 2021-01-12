Метеорит разрушился в небе над Камчаткой и попал на видео

В атмосфере Земли над Камчаткой произошло разрушение метеорита. Снятое очевидцами видео опубликовало ИА «Кам 24».

На кадрах видно, как водитель едет по пригородной дороге в ночное время, и в небе загорается яркий объект. Он пролетает сквозь облака, в конце вспыхивает и тут же затухает, не долетев до земли.

В Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» агентству подтвердили, что утром 11 января зафиксировано вхождение космического тела в атмосферу, которое вскоре разрушилось. По данным ученых, диаметр метеора был менее 10 метров.

«Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола (ТНТ)», — сказали в филиале.

Директор учреждения Данила Чебров отметил, что с большой долей вероятности на видео запечатлен полет того самого метеороида, что обнаружили научные сотрудники.