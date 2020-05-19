Падение метеорита в российском регионе попало на видео

vk ЧП Канск

Неопознанный объект упал с неба в Сибири в ночь на 19 мая. Падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения и был замечен местными жителями, сообщается в сообществе города Канска (Красноярский край) во «ВКонтакте».

Судя по видео и данных от камеры, метеорит появился в ночном небе приблизительно в 22:40 по местному времени (18:40 по мск). Объект двигался с большой скоростью и исчез на высоте в несколько десятков метров от земли. Согласно публикации в сообществе «ЧП Канск», необычное явление было замечено жителями Канского, Курагинского, Минусинского, Каратузского и других районов Красноярского края.

Очевидцы сообщили, что в ночь с 18 на 19 мая слышали громкий взрыв. «Над моей головой во дворе очень низко пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной», — приводит цитату местной жительницы Татьяны портал «Проспект мира». По словам журналистов, в управлении МЧС региона заявили, что не получали от жителей никаких жалоб касательно ночного инцидента.

Написавшие в местном сообществе жители Канска предположили, что были свидетелями падения метеорита. Многие из пользователей подтвердили, что лично наблюдали природную аномалию.

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