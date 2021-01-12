Влюбленные занялись сексом при включенном в комнате свете и подняли переполох

В английском городе Маргит, графство Кент, местные жители приняли яркий свет в квартире за возгорание и вызвали пожарных. Об этом сообщает газета The Sun.

Бригада спасателей прибыла по адресу и обнаружила, что произошел ложный вызов. Оказалось, что переполох поднялся из-за влюбленных, которые занимались сексом вблизи окна при включенном в комнате свете.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на втором этаже здания жильцы занимаются любовью напротив окна. В квартире включен ярко-желтый свет, который и создал видимость возгорания. Кроме того, прохожим казалось, что комната задымлена, предположительно, из-за висевших штор.

«Я не мог поверить своим глазам, — признается один из свидетелей. — За окном было темно, и поскольку [в квартире] горел свет, можно было разглядеть их силуэты».

В прошлом году сообщалось, что в английском городе Рединг, графство Беркшир, влюбленные разделись догола и занялись сексом на глазах у прохожих. Кадры, на которых голые мужчина с женщиной занимаются любовью в пустом пабе The Hope Tap, появились в Twitter.