Голые влюбленные занялись сексом в пабе на глазах у прохожих

В английском городе Рединг, графство Беркшир, влюбленные разделись догола и занялись сексом на глазах у прохожих. Видеозапись произошедшего опубликовала газета The Sun.

Кадры, на которых голые мужчина с женщиной занимаются любовью в пустом пабе The Hope Tap, появились в Twitter в пятницу, 6 ноября. «Надеюсь, вы чистите кресла. Это уже совсем другая форма изоляции… Совершенно возмутительно», — подписал автор публикацию.

Отмечается, что в Великобритании возобновлен карантин из-за коронавируса. С 5 ноября граждане могут покидать свои дома только в случае необходимости. Ресторанам и барам разрешено работать навынос.

Ранее сообщалось, что в столице Северной Ирландии, городе Белфаст, влюбленные занялись сексом на оживленной улице и получили тюремный срок. Прохожие сняли нарушителей общественного порядка на камеру. Пару арестовали и обвинили в непристойном поведении.