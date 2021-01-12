Российский пилот раскрыл размеры и условия начисления зарплаты

Российский пилот раскрыл условия начисления своей заработной платы и обозначил параметры ее размера. Соответствующей информацией Роман Бутенко поделился на странице в Instagram.

По его словам, величина зарплаты летчика зависит сразу от нескольких факторов: в первую очередь, непосредственно от его должности — командира или второго пилота. Нередко разница между оплатой их труда достигает разрыва более чем в два раза.

Вдобавок на выплаты оказывает влияние ситуация в авиационной сфере в целом. «Когда возникает профицит пилотов на рынке труда, платить начинают меньше, срезаются премии, ведь работу в других компаниях найти проблематично, так что пилоты останутся и на новых условиях», — пояснил автор поста, добавив, что при нехватке пилотов зарплата, наоборот, растет.

Также при оценке оплаты труда пилота учитывается объем его налета. К примеру, за месяц один работник авиакомпании может осуществить 20 часов полета, в то время как другой — 80: в результате второй получит, как минимум, в полтора раза больше денежных средств, чем первый.

Бутенко подчеркнул, что, если работы нет, пилоты «сидят на голом окладе» — в некоторых российских организациях он не превышает 15-20 тысяч рублей. «Конкретные цифры на своем примере называть я не могу, все-таки есть пункт о неразглашении, но скажу, что минимум, который я получал, это около 40 тысяч [рублей] (в период пандемии, когда мы не летали)», — заключил блогер.

11 января сообщалось, что американская стюардесса Кэт Камалани, прославившаяся в социальных сетях, раскрыла реальную схему выплат бортпроводникам. По словам представительницы авиакомпании, деньги начинают начисляться только после того, как закрывается дверь самолета. Кроме того, она рассказала о суточных, которые получают бортпроводники в поездках.