ФБР заинтересовалось открыткой с фразой «Путин сделал это!»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось открыткой с фразами «Hey look Russians!» («Смотри, это русские!») и «Putin did it!» («Путин сделал это!»), которую неизвестные прислали Кевину Мандиа, главе компании FireEye, расследующей массовую атаку на американские государственные учреждения и частные компании. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на открытке, помимо карикатуры с фразами о русских и Путине, изображен логотип FireEye и написано то, что ставит под сомнение возможность связать кибератаку с российским правительством. В настоящий момент американские официальные лица выясняют, относятся ли неизвестные, отправившие открытку, к российским спецслужбам. Судя по времени отправки, адресант знал о хакерской атаке до ее публичного объявления в декабре, указывает Reuters. Отмечается, что таким образом отправитель мог посмеяться над FireEye и попытаться запутать ее.

Источник агентства, знакомый с ходом расследования, сказал, что такие действия нехарактерны для российской разведки, однако «времена быстро меняются». В то же время бывший сотрудник американских спецслужб заявил, что отправка открытки напомнила ему методы, которыми пользовалось киберкомандование США, рассылавшее русским хакерам перед выборами в Конгресс в 2018 году сообщения со словами «Берегись, мы видим тебя».

ФБР и представитель FireEye отказались комментировать случившееся.

Ранее в январе аппарат директора национальной разведки, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США обвинили Россию в масштабной кибератаке на федеральные учреждения страны. В Вашингтоне считают, что целью этой атаки была попытка получить некие разведданные.

О множестве кибератак на госучреждения США стало известно в декабре 2020 года. Компания FireEye уточнила, что хакеры проникли в программное обеспечение, используемое американским правительством, а также сотнями компаний, в числе которых отвечающие за контроль критически важной инфраструктуры.