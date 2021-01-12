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В Британии сочли опасным «Северный поток-2» и попросили ввести санкции

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Британский депутат Дэниел Кочински назвал газопровод «Северный поток-2» опасным и попросил ввести санкции. Об этом пишет РИА Новости.

«Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока-2". Он является реальной проблемой для многих политиков», — заявил Кочински.

По его словам, газопровод особенно опасен для стран-участниц объединения «Инициатива трех морей» (12 стран ЕС, у которых есть выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям — прим. «Ленты.ру»).

Опасность газопровода, по мнению парламентария, в частности, заключается в том, что он ведет в Россию «в обход всех газовых и нефтяных сетей», а также проходит через территории стран-членов НАТО. В связи с этим Кочински призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «проявить такую же смелость», как США, и ввести санкции против любой компании, участвующей в проекте.

Строительство газопровода из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи объекта перенеслись на неопределенное время.

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