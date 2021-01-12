Намекающая на невзрачность женщин без макияжа реклама вызвала гнев в сети

Компания по производству косметики опубликовала проморолик и подверглась критике в социальных сетях. На размещенное 26-секундное видео обратили внимание журналисты BBC.

Косметический бренд Purcotton представил рекламу салфеток для снятия макияжа в социальной сети Douyin. На размещенных кадрах мужчина в черной кепке преследует женщину. Героиня оборачивается и видит его, а затем достает салфетки из сумки и стирает ими макияж, чтобы своим внешним видом отпугнуть преступника.

В конце видео преследователь дотрагивается до плеча женщины, однако вместо нее видит другого мужчину, который говорит ему: «В чем дело?» При этом на экране появляется слово «тошнота», написанное на китайском языке, а злоумышленник убегает.

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Покупателей разгневал рекламный ролик Purcotton, поскольку они увидели в нем скрытый смысл. По мнению юзеров, представители марки намекают, что женщины, которые пользуются косметикой, сами виноваты в том, что подвергаются сексуальному насилию.

В то же время зрители обвинили авторов видео в оскорблении женщин. Комментаторы посчитали, что ролик акцентирует внимание на том, что женщины невзрачны без макияжа.

Представители компании принесли извинения за опубликованную рекламу и пообещали предотвратить подобные инциденты в будущем. Упомянутое видео было удалено со всех страниц в соцсетях.

В ноябре 2020 года супермаркет снял рекламу про чернокожих покупателей и обидел белых. На кадрах чернокожая семья готовится к празднованию Рождества. Несмотря на позитивный посыл, покупатели обвинили создателей ролика в недостатке инклюзивности, поскольку в клипе не снялся ни один белый актер.