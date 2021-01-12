В США признали угрозу доминирования ВМФ России

Российская перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосцев США, признает Business Insider.

Американское издание утверждает, что авианосцы Военно-морских сил (ВМС) страны «на протяжении десятилетий были доминирующей силой в Мировом океане», однако «Россия и Китай, которые считаются двумя главными соперниками США в ближайшие годы, усердно работают над новым оружием, которое может поставить под угрозу это господство».

Business Insider напоминает, что в декабре 2020 года Военно-морской флот (ВМФ) России провел в Белом море третий испытательный пуск «Циркона». «Запущенная с фрегата ракета достигла скорости восемь чисел Маха и поразила прибрежную цель на расстоянии более 200 [морских] миль (370,4 километра — прим. «Ленты.ру»)», — пишет издание.

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Business Insider заключает, что подобные испытания — «свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся королями морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию».

В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросами перехвата данного оружия.

В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с «Адмирала Горшкова» проекта 22350.

В августе в публикации «Военно-промышленного курьера» утверждалось, что в условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен.