В США ужаснулись российскому «Циркону»

Скорость российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия, пишет Popular Mechanics.

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Американское издание напоминает, что «Циркон» развивает скорость свыше 5 чисел Маха. Журнал утверждает, что имеющиеся у Соединенных Штатов зенитные ракеты RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM), развивающие скорость 3,5 числа Маха, могут использоваться для перехвата первого.

Издание уверяет, что гиперзвуковое оружие может перехватываться и более скоростными ракетами RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM), для чего последние потребуется модифицировать.

Обнаруживать «Циркон» предлагается при помощи палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye или палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, а наведение на ракету осуществлять посредством новейшей системы Naval Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA).

В октябре Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».