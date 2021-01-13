ФСБ задержала криминального авторитета Аноху в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали авторитета, известного в криминальных кругах как Аноха. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, Аноха считался положенцем в регионе и хранителем воровского общака, а также был связан с похоронным бизнесом. Кроме того, спецслужбы заподозрили авторитета в причастности к преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

По версии следствия, бизнесмены обращались к положенцу за помощью в решении вопросов, но вместо этого сами становились жертвами разбоя.

Ранее о задержании положенца сообщалось в Новосибирске. Там сотрудники уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями и бойцы Росгвардии задержали авторитета, известного в криминальных кругах как Бай. 36-летний уроженец Чечни с января 2020 года контролировал воровской общак в регионе. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).