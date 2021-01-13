ФСБ показала видео задержания криминального авторитета Анохи

ФСБ показала видео задержания в Санкт-Петербурге авторитета, известного в криминальных кругах как Аноха. Кадры в среду, 13 января, публикует канал «78».

Авторитета, который был положенцем в регионе и хранителем воровского общака, задержали в его доме. У него изъяли предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. По версии следствия, Аноха возглавлял преступную группу, которая промышляла разбойными нападениями и вымогательствам.

Ранее сообщалось, что бизнесмены обращались к положенцу за помощью в решении вопросов, но вместо этого сами становились жертвами разбоя.