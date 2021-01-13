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Экс-советника Путина заподозрили в распространении теорий заговора в США

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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Американская исследовательская организация «Институт Катона» заподозрила своего старшего научного сотрудника Андрея Илларионова, работавшего советником российского президента Владимира Путина, в распространении теорий заговора о президентских выборах в США и штурме Капитолия. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что внимание института привлекла запись в блоге Илларионова, где он заявлял о том, что штурм Капитолия был «ловушкой», устроенной полицией. Илларионов также обвинил представителей движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») в провокациях против сторонников Трампа. Кроме того, экс-советник российского президента по вопросам экономики заявил, что ворвавшиеся в здание Капитолия протестующие не нарушили этим Конституцию и что до сих пор «неизвестно», кто победил на президентских выборах в США.

К публикации Илларионов прикрепил несколько роликов, посвященных беспорядкам в Вашингтоне, включая видео, в котором якобы содержатся доказательства об инфильтрации представителей движения «Антифа» в ряды протестующих. В Институте Катона изданию сообщили, что организация категорически не согласна с заявлениями Илларионова, добавив что провокационная публикация обсуждается сейчас на уровне высшего руководства организации и непосредственно с самим Илларионовым.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил движение «Антифа» в штурме Капитолия. Такими выводами он поделился в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти. Конгрессмен возразил на обвинения Трампа в адрес «Антифа», заявив, что лично был свидетелем беспорядков и видел, что в них участвовали сторонники действующего президента.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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