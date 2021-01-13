Футболистка из США указала на вину Трампа в «смертоносном восстании» в Капитолии

Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала беспорядки в Капитолии во время утверждения результатов голосования выборщиков в Конгрессе. Ее слова приводит Goal.com.

Рапино указала на то, что в произошедшем виноват президент страны Дональд Трамп. «Наш политический лидер спровоцировал настоящее смертоносное восстание против правительства и народа США», — заметила спортсменка. Она добавила, что недооценивать важность событий нельзя, так как «все видели людей с оружием».

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Ранее Рапино не раз критически высказывалась в адрес Трампа. Так, в мае 2020 года спортсменка назвала его «белым националистом». По мнению футболистки, президент подвел тех, кто поддерживал его во время выборов.

Рапино дважды выигрывала женский чемпионат мира по футболу. Также она завоевала золото Олимпийских игр в 2012 году. На счету спортсменки 158 матчей за сборную и 50 забитых мячей.