Число госпитализированных с отравлением российских детей выросло

Число детей, госпитализированных в дагестанском городе Буйнакск с отравлением, выросло до 61. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.

Власти уточнили, что среди отравившихся еще 10 взрослых, новые пациенты обратились к медикам за ночь.

До этого сообщалось о 50 пострадавших детях, они начали обращаться к медикам 12 января. Глава города Исламудин Нуругдаев рассказал, что по одной из версий, отравление могло произойти из-за просроченных продуктов в подарочных наборах.

Нургудаев уточнил, что все пострадавшие живут в разных районах и поселках города. Он также не исключил выдвинутую правоохранительными органами версию об отравлении загрязненной питьевой водой. Следственный комитет и прокуратура начали проверку, причины произошедшего также расследует Роспотребнадзор.