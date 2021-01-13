Солдат по фамилии Шойгу оказался фигурантом уголовного дела

Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу, который пожаловался на дискриминацию в армии по национальному признаку, оказался фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По его словам, дело было возбуждено после случившегося в конце ноября конфликта рядового с сослуживцем, сейчас идет расследование. «Речь идет о взаимоотношениях между военнослужащими одного призыва, возможно, что на этом фоне возникло его эмоциональное заявление [о притеснении в части]», — сказал омбудсмен.

Бабуркин отметил, что проверка не выявила признаков дедовщины или межнациональных противоречий. Он указал, что в части были конфликты между военнослужащими, но они были связаны «с межличностными отношениями, не имеющими национальной подоплеки».

10 января в своем Instagram Шойгу сообщил о притеснении призывников-тувинцев в воинской части в Ростове Великом (Ярославская область). Глава Тувы Шолбан Кара-оол обещал, что власти проверят информацию.