Суд перепроверит психику приговоренного к пожизненному сроку убийцы россиянок

Второй апелляционный суд в Петербурге решил перепроверить психику жителя Екатеринбурга Алексея Александрова, приговоренного к пожизненному сроку за убийство двух россиянок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы осужденного принято решение назначить ему дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу.

Александрова отправят на обследование в Свердловскую областную психиатрическую больницу.

В ходе судебного процесса мужчина заявлял, что мотивом убийства стала месть за четыре тысячи школьных обид. Согласно его «плану возмездия» он планировал убить четырех человек. Александров учился в классе для детей с задержкой психического развития, стоял на учете у психиатра.

Экспертиза, проведенная Александрову на следствии, показала, что он вменяем.

Инженер-конструктор оборонного завода имени Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» поздним вечером 25 августа 2018 года. Его поймали через год после убийства — нашли через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность пневматики. Своих жертв он выбрал случайно.

29 сентября 2020 года Свердловский областной суд приговорил «уктусского стрелка» к пожизненному сроку.