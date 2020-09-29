Убивший россиянок по «плану возмездия» получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку «уктусского стрелка» Алексея Александрова за убийство двух россиянок по «плану возмездия» за школьные обиды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

35-летний житель Екатеринбурга будет отбывать срок в колонии особого режима. Во время оглашения приговора подсудимый упал в обморок, сообщает Ura.ru. Александров вдруг сел на скамью, потом ткнулся лбом в стекло камеры и упал на пол. Через некоторое время он встал и снова сел.

Инженер-конструктор оборонного завода имени Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» поздним вечером 25 августа 2018 года. Его поймали через год после убийства — нашли через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматики.

В ходе процесса стало известно, что у Александрова был «план возмездия» за четыре тысячи школьных обид. Он учился в классе для детей с задержкой психического развития и над ним издевались ученики. Александров решил убить четырех человек. Солтанову и Кузнецову он выбрал случайно. Александров стоит на учете у психиатра, но эксперты признали его вменяемым.

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