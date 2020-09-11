Убийца россиянок раскрыл свой «план возмездия» за издевательства в школе

Обвиняемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга Алексей Александров раскрыл свой «план возмездия» за издевательства в школе. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на протокол чистосердечного признания, который сделал фигурант во время следствия.

На процессе в Свердловском областном суде Александров отказался давать показания. Протокол допроса огласил обвинитель в ходе заседания суда. Из него следует, что над подсудимым в школе издевались. Он учился в классе ЗПР (задержка психического развития). Чтобы справиться с обидой, он придумал план возмездия.

«Некоторые личности осуществляли издевательства в отношении меня, это наносило мне урон. Его нужно было куда-то деть. В связи с чем в 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование — центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон [из школы]», — описал мотивы преступления Александров.

По его словам, он случайно выбрал жертв — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову, которые отдыхали на склоне горы Уктус 25 августе 2018 года. Александров хотел застрелить их издалека, но долго не мог нажать на спусковой крючок, а затем, когда решился — винтовка давала осечку и тогда он подошел к ним на расстояние пяти метров и выстрелил обеим в головы.

«Вместо них должен был быть я, они должны были жить», — заявил обвиняемый, но он «пообещал, что кто-то умрет вместо него».

Александров стоит на учете у психиатра. По его словам, у него была родовая травма, он лежал в инкубаторе. Раз в год он посещал психиатра в больнице. Экспертиза, проведенная ему в ходе следствия, признала его вменяемым.

7 сентября сообщалось, что по «плану возмездия» Александров планировал убить четырех человек в отместку за четыре тысячи полученных им школьных обид.

По данным следствия, поздним вечером 25 августа 2018 года он с винтовкой приехал на велосипеде в лесопарк Екатеринбурга. Там он надел на голову прибор ночного видения и пешком пошел в сторону учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел незнакомых девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Понаблюдав за ними и убедившись, что поблизости никого нет, Александров подошел к ним и выстрелил каждой в голову из винтовки. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила еще почти неделю в реанимации, но скончалась.

Больше года следователи не могли установить подозреваемого, пока родственники погибших не попали на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот распорядился активизировать следствие. В течение месяца был задержан Алексей Александров.

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