Женщина проехала 160 километров за гамбургером и получила штраф на 20 000 рублей

В Британии женщина проехала 160 километров до ресторана быстрого питания МакДоналдс, чтобы купить гамбургер. В условиях полного локдауна в стране ей выписали штраф в размере 200 фунтов стерлингов (более 20 000 рублей). Об этом сообщает The Mirror.

В рамках карантина британцам запрещено путешествовать без необходимости. Полиция Северного Йоркшира, куда направилась женщина, не классифицировала ее поездку как необходимую.

Главный констебль Рэйчел Суонн подчеркнула, что в настоящее время в стране нет предписаний, как далеко люди могут уехать, чтобы, например, заниматься спортом. При этом она призвала британцев оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.

С 5 января в Британии вступил в силу третий национальный карантин. Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе. При этом в школах разрешено учиться очно лишь детям представителей «ключевых» профессий.