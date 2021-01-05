Вице-премьер России Александр Новак предрек скорый спад локдаунов, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Его слова передает ТАСС.

По словам Новака, российское правительство по этому вопросу настроено оптимистично и верит в вакцины, которые появились на мировом рынке. Он напомнил, что два таких препарата зарегистрированы в России. Они используются не только внутри страны, но и за рубежом, обратил внимание вице-премьер.

«Мы верим в вакцинацию. Как сказал министр [энергетики Саудовской Аравии], в ближайшее время локдауны должны будут все-таки закончиться, и ситуация будет улучшаться», — заключил Новак.

В декабре Новак сообщал, что появление нового штамма коронавируса в Великобритании привело к изменениям на рынке нефти. Локдаун привел к существенной коррекции цен на нефть, отметил он, добавив, что ситуация на рынке нефти непредсказуема, а восстановление происходит более медленными темпами.