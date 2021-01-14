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Минторг США назвал Россию «враждебным государством»

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Фото: Mike Theiler / Reuters

Минторг США назвал Россию и еще несколько стран «враждебными государствами». Об этом говорится в заявлении ведомства, передают РИА Новости и ТАСС.

Помимо России, в этот список попали Китай, Иран, КНДР, Куба, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро. Отмечается, это было сделано для того, чтобы исполнить подписанное ранее постановление по обеспечению национальной и экономической безопасности, общественного здравоохранения при операциях в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг.

«Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее», — говорится в заявлении.

О том, что США запретили поставлять свои технологии военным России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы, которые подпадают под экспортный контроль, сообщалось ранее. Тем самым в Штатах рассчитывают сократить возможности разведки России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы.

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