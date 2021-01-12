В США рассказали о «русских ворах» из ВМФ России

Хищение двух бронзовых гребных винтов с эсминца «Беспокойный» проекта 956 «Сарыч», в котором принял участие его бывший командир, офицер Военно-морского флота (ВМФ) России, подходит для готового сценария «к комедийному фильму об ограблении этого военного корабля, который более 25 лет служил советскому и российскому флотам», рассказывает The Drive.

«Учитывая массу винтов, которая должна быть довольно большой, трудно поверить в то, что небольшая группа осведомленных преступников могла украсть их незаметно, поэтому вряд ли подобное наглое ограбление предприимчивыми русскими ворами совершалось впервые», — предполагают в издании.

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Согласно The Drive, «вероятно, что к хищению были причастны и другие представители ВМФ и российской верфи».

Таким образом в издании прокомментировали январское сообщение «Интерфакса», согласно которому Следственный комитет России по Балтийскому флоту заподозрил бывшего командира эсминца «Беспокойный» вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами в похищении с корабля, находящегося на конвертации на судостроительном заводе «Янтарь», двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн.

В январе в американском издании Business Insider признали, что российская перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет угрозу для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

Эсминец «Беспокойный» проекта 956 «Сарыч» введен в эксплуатацию в феврале 1992 года. В сентябре 2016 года корабль доставлен на «Янтарь» для конвертации. Среди современных задач «Беспокойного» — проведение на его борту учебных экскурсий для Санкт-Петербургского регионального отделения «Юнармии».