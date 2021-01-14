К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта

Российская группа «Яуза» выпустила клип на стихи поэта Осипа Мандельштама «Из табора улицы темной…» Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива, а песня доступна на всех стриминговых платформах.

Видео положило начало проекту «Музыка и слово», в рамках которого группа запишет целый цикл песен в честь юбилея Мандельштама. В течение ближайших месяцев выйдет несколько песен на такие стихотворения, как «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Шерри-Бренди» и «Жизнь упала как зарница».

Как рассказал лидер и вокалист «Яузы» Арсен Ревазов, в клипе использованы цветные фотографии поэта и Ольги Ваксель, которой, скорее всего, и посвящено произведение «Из табора улицы темной…» «Мы впервые в истории опубликовали черно-белые фотографии, которые были переведены в цветные. То есть не просто мы их раскрасили сами, а искусственный интеллект определил градации серого и по ним определил цвета всего», — отметил музыкант. Он пояснил, что это удалось сделать при помощи компании Algorithmia, которая специализируется в области искусственного интеллекта и занимается разработкой решений для глубокого машинного обучения

По словам Ревазова, в клипе также показана рукопись стихов Мандельштама: «Это почти академическая история. Для клипа рок-музыки публикация рукописи — это, в общем, очень необычно».

Лидер «Яузы» отметил, что в российской рок-музыке существует убеждение, будто петь песни на стихи невозможно. «Мы только и занимаемся тем, что опровергаем эту традицию. Мы сделали первый альбом на стихи [Михаила] Генделева, которые вообще сложные, поэтому для нас всегда интересны какие-то челленджи. Просто нам нравится писать музыку на офигенные стихи», — сказал Ревазов.

«Яуза» была создана в феврале 2020 года. В ноябре группа выпустила свой первый альбом «Бабочки и Танки». Два клипа, сделанные на треки из этого сборника, набрали в YouTube более миллиона просмотров.