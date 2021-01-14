Рособрнадзор отреагировал на планы Госдумы об отмене ОГЭ

Вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) не рассматривается, заявили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

Ранее стало известно о подготовке Госдумой законопроекта об отмене ОГЭ после девятого класса.

По информации ведомства, позиция Госдумы не будет поддержана ни профессиональным сообществом, ни обучающимися. «На сегодняшний день мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены», — заявили в Рособрнадзоре.

Экзамены, по мнению ведомства, являются дополнительной мотивацией учащихся.

Депутаты Госдумы собираются внести законопроект на рассмотрение весной 2021 года. Экзамен хотят оставить только для тех школьников, кто намерен переходить в колледжи и техникумы. В перспективе депутаты рассматривают полную отмену ОГЭ, а затем и отмену ЕГЭ.