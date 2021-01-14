Эксперт рассказал о последствиях сна рядом с телефоном

Директор Института информационных технологий университета Синергия Станислав Косарев в беседе с агентством «Прайм» рассказал об опасных последствиях сна с телефоном под подушкой.

По его словам, если на несколько часов в день класть телефон рядом, то электромагнитные волны будут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе.

Эксперт посоветовал перестать использовать гаджет по крайней мере за час до сна, поскольку это негативно сказывается на качестве сна. Кроме того, если телефон не переводить в беззвучный режим или в режим «в самолете», это негативно скажется на нервной системе.

Как пояснил врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени В.В. Виноградова Петр Соков, это связано с тем, что сообщения уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон, ухудшать качества сна. Он добавил, что для анализа и мониторинга сна лучше использовать фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями.

Ранее врач-нейрохирург Марат Якупов дал советы по защите от «вредного излучения» смартфона. По его словам, степень вреда определяется тем, как часто человек пользуется устройством, и как близко к нему оно находится в течение дня. Он посоветовал не использовать прибор слишком часто и не класть рядом с собой, а в течение дня не носить устройство в карманах. Ночью специалист посоветовал выключать гаджет. Кроме того, подносить устройство к голове лучше только после того, как вызываемый абонент ответит, поскольку режим вызова — самый сильный период вредного излучения.