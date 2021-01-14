Диетолог перечислила простые правила для похудения

Врач-диетолог Тамара Уилнер (Tamara Willner) перечислила простые правила, которые помогут избавиться от лишних килограммов. Ее рекомендации приводит газета The Sun.

Прежде всего, Уилнер призвала обзавестись полезными привычками, которые приводят к долгосрочным результатам. По ее мнению, в вопросе похудения важно обращать внимание не только на питание, но и на образ жизни в целом. «Нужно учитывать, сколько мы спим, как справляемся со стрессом и планируем ли свой рацион», — подчеркнула эксперт.

После новогодних застолий диетолог не рекомендует резко отказываться от вредных продуктов. «Снова влюбитесь в [полезную] еду, не стоит подсчитывать все, что вы съели, — отмечает она. — Насладитесь вкусными, приготовленными дома блюдами и разрешите себе бокал вина — можете даже позволить себе шоколад».

Первый совет Уилнер — включить в ежедневную рутину как можно больше активности. К примеру, во время приготовления кофе можно побегать на месте, а при чистке зубов сделать пару приседаний. По ее мнению, утро полезно начинать с десятиминутной прогулки или легкой тренировки.

Любителям сладкого нужно отдавать предпочтение горьким сортам шоколада, содержащим более 70 процентов какао. Кроме того, желающим похудеть стоит ограничить потребление алкоголя по выходным. «Не запрещайте себе те или иные продукты — разрешите себе все, что вы действительно захотите, но во время трапезы не торопитесь и наслаждайтесь едой», — советует она.

Уилнер призывает в рабочее время каждый час делать перерыв и разминаться: это может быть растяжка, легкие физические упражнения или бег на месте.

Ранее диетолог Лола Биггс назвала продукты для быстрого похудения после праздничных застолий. Эксперт советует включить в рацион куркуму и регулярно потреблять овощи. Также не стоит забывать про полезные жиры. Врач отметила пользу авокадо и рыбы, богатой жирными кислотами.