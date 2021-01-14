Пенсионеров в российском городе отказались расселять из аварийного дома

Власти Дальнегорска в Приморском крае отказались расселять пенсионеров, проживающих в аварийном доме без окон по улице Рабочей. По словам российских чиновников, «при удручающем внешнем виде, тем не менее условия в квартирах удовлетворительные», а законных оснований для переселения в настоящее время нет. Об этом говорится в Instagram местной администрации.

Материалы по теме Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски? Ни в какие ворота Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм

Проверка началась после ролика одного из блогеров — он показал, в каком плачевном состоянии находится здание. Его большая часть заброшена, хотя по документам из общего числа квартир 72 находятся в муниципальной собственности и 28 приватизированы. Однако на данный момент в доме проживают всего семь человек: пятеро в муниципальном жилье, двое — в частном. В администрации подчеркнули, что никто из них в последнее время за помощью не обращался.

«Водоснабжение и электроснабжение имеется, температура радиаторов достигает 60 градусов. Но поскольку основная часть дома нежилая, в квартирах довольно прохладно», — к такому выводу пришли специалисты из администрации. Впоследствии власти решили провести независимую экспертизу жилых помещений в проблемном доме. «Если экспертиза признает данные квартиры непригодными для проживания, граждане будут переселены», — говорится в сообщении.

На время проведения экспертизы будет решаться вопрос о предоставлении пенсионерам жилья из маневренного фонда. Уточняется, что некоторые граждане не готовы переезжать прямо сейчас и просили отложить проверку на весну. До этого чиновники займутся поиском новых квартир для пенсионеров.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru