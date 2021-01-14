Захарова заявила о необходимости моментальной реакции на блокировку в соцсетях

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на блокировку аккаунтов в социальных сетях следует отвечать моментально. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает в четверг, 14 января, ТАСС.

Захарова отметила, что в соцсетях неоднократно блокировали официальные аккаунты российских политиков, представительств и СМИ. Она подчеркнула, что если западное сообщество только сейчас ужаснулось произволу в социальных сетях, то Россия сталкивается с этим уже достаточно давно.

Представитель министерства заявила, что самое важное в такой ситуации — моментально реагировать на блокировку привлечением внимания к ней. Она также добавила, что это единственный способ создать ситуацию дискомфорта для соцсетей.

Ранее 14 января сообщалось, что социальная сеть Twitter ограничила доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего доступ был ограничен на протяжении примерно получаса. По утверждению компании, причиной такого шага стала «попытка несанкционированного доступа к нему из США». В настоящий момент доступ к странице восстановлен в полном объеме.